Афиша Калининграда: рок-фестивали, классика, джаз и КВН

Все новости по теме: Афиша

Последние июльские выходные в Калининградской области пройдут под знаком музыки: жителей и гостей региона ждут концерты и сразу несколько крупных рок-фестивалей. Также пройдут телевизионные съемки Летнего кубка КВН и «Голосящего КиВиНа», лекции, экскурсии и семейные мероприятия. В традиционной «Афише Нового Калининграда» мы собрали самые интересные события 24–26 июля.

24 июля

В «Бастионе» в пятницу пройдет фестиваль «Балтийский Шторм Рока» (16+). На одной сцене выступят рок-группы из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.

Фестиваль Break Summer Fest на «Вагонке» вновь объединит поклонников электронной и рок-музыки (18+). В течение двух дней на сцене клуба выступят диджеи и музыканты — DJ M.E.G, GANCHER & RUIN, DM, Smolique, Shiktarov, Pulao, Max Klyuev, «Мысли вслух», «Вася Meркьюри Band» и другие. В программе — масштабный рейв, рок-трибьюты, современное световое шоу. Подробнее — по ссылке.

Группа «Лотос» выступит в клубе «Склад» (16+). Музыканты обещают устроить вечеринку в честь дня рождения вокалиста. Начало — в 20:00.

Арт-пространство «Ворота» «вновь станет местом для всех, кому интересна история, традиции и искусство» (16+). В рамках проекта «Мультикультурный край» Союза фотохудожников Калининграда в 19:00 начнётся встреча с фотохудожником Александром Любиным, который расскажет о семье и корнях. «Эта личная история станет мостом к большой культуре — Республики Чувашия», — говорится в анонсе. В 20:00 здесь проведут вечер Чувашской национальной культуры, на котором представят предметы быта и национальные костюмы, а также традиционные танцы и песни. Вход свободный по регистрации.

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25 июля

В Калининградском историко-художественном музее в субботу в 13:00 пройдет лекция искусствоведа Валентина Скурлова «А.К. Фаберже (1876–1951). Жизнь, полная приключений» (12+). В 16:00 джазовый квинтет «Акцент» представит программу «Классика и джаз». На концерте прозвучат известные произведения классической музыки в джазовой обработке.

Камерный хор FORTIS из Санкт-Петербурга выступит в «Воротах» с программой «Петербургский альбом» (0+). Вместе с Детским хором филармонического общества Санкт-Петербурга коллектив исполнит произведения современных композиторов, а также аранжировки классической и популярной музыки. Вход на концерт свободный.

На острове Октябрьском пройдёт фестиваль «MAXIMUM Рок Фест-2026» (18+). Гостей ждут выступления рок-групп из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга, фудкорт, детская зона с мастер-классами и анимацией, розыгрыш призов и концерт хедлайнера — группы «БЕZ Б». Начало — в 16:00. Вход на фестиваль свободный.

В «Янтарь-холле» состоится Летний кубок КВН с телевизионной съемкой (12+). За победу поборются команды «Негоден», «Близкие», «Юрикен» и «Ровеньки». Начало — в 17:00.

На сцене клуба «Лондон» появится группа «Пломбир» (18+). Музыканты исполнят популярные хиты в авторских аранжировках, объединив поп-музыку, фанк и диско. Концерт начнётся в 21:00.

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26 июля

В Калининградском зоопарке состоится экоботаническая экскурсия «Зеленый зоопарк» (12+). Участники познакомятся с дендропарком, которому более 100 лет, узнают о редких деревьях, современных экологических решениях и роли растений в городской экосистеме. Экскурсию проведет дендролог Елена Худенко. Начало — в 10:00.

В Калининградской областной филармонии прозвучат хиты русского рока в исполнении группы «Четыре» (12+). В программу вошли песни «Кино», «Чайфа», «Наутилуса Помпилиуса», «Арии», «Мумий Тролля» и других известных групп. Особенностью концерта станет исполнение некоторых композиций в сопровождении органа. Начало — в 18:00.

В «Янтарь-холле» пройдет телевизионная съемка музыкального фестиваля КВН «Голосящий КиВиН» (12+). На сцену выйдут главные команды Высшей лиги, которые представят музыкальные номера, новые шутки и фирменные выступления. В жюри фестиваля — известные артисты, музыканты и телеведущие. Программа начнётся в 17:00.

Фото из архива «Нового Калининграда»

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