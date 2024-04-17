АТОР: летние туры в Калининград почти раскуплены

Летние туры в Калининградскую область практически раскуплены, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Россияне в этом году в два раза чаще, чем в прошлом году, бронируют туры в Калининградскую область на лето. Активные продажи начались в январе-феврале, и во многих популярных отелях Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска уже нет мест. Цены на отели и авиаперелет выше прошлогодних, но выгодные варианты найти еще можно», — поясняется на сайте АТОР.

По данным ассоциации, в прошлом году спрос на туры Калининград вырос на 10-15% по отношению к 2022 году. В этом году рост спроса составил 40% к 2023 году — и по итогам первого квартала, и по текущим продажам лета.

«В этом году летние бронирования отдыха в Калининградской области активизировались раньше. Это связано с повышением цен ближе к летним датам. Цены на отели, например, в этом году подросли в среднем на 16-17%. Авиаперевозка дорожает даже быстрее, чем отели. К тому же, чем ближе лето, тем меньше мест в отелях. Калининград — дефицитное в этом плане направление», — заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Как отмечают в АТОР, многие популярные отели региона уже присылают уведомления об остановке продаж, поскольку бронировать номера на лето начали ещё в январе. Особенно остро дефицит номеров ощущается в отелях Зеленоградска и Светлогорска.

«Туроператоры констатируют — спрос на экскурсионные туры по Калининграду летом очень хороший, — сообщают в АТОР. — Кто-то бронирует пакетные экскурсионные туры с перелетом, потому что так получается дешевле, другие покупают экскурсии на месте».

Напомним, в 2023 году Калининградскую область посетили 2 млн 50 тысяч туристов. Власти надеются, что в 2024 году эта цифра увеличится до 5,4 млн гостей.