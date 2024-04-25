Алиханов выступил за строительство глэмпингов на Балткосе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил за развитие глэмпингов на Балтийской косе. Соответствующее мнение он высказал на оперативном совещании регионального правительства 25 апреля.

По словам главы региона, в ходе рабочего визита он побывал в одном из местных глэмпингов и высоко его оценил. «Очень мне понравилось. На Балткосе как раз такое и надо делать, чтобы не было там вопросов про какие-то большие стройки. Очень хорошо ребята организовали там всё. И в апреле мест нет, не говоря уже про май и все остальные месяцы. Если у нас будут возможности продолжать подобные проекты или расширять действующие, я за. Там есть куда расти», — считает Антон Алиханов.

Ранее власти Балтийского округа подписали соглашение с бизнесом о размещении трех новых глэмпингов. Их хотят обустроить на Балтийской косе и в десяти километрах от поселка Павлово. «Уже сейчас владельцы будущих глэмпингов разрабатывают проекты мест отдыха и далее будут участвовать в конкурсе министерства культуры и туризма на получение государственного гранта на 50-процентное софинансирование», — написал глава местной администрации Сергей Мельников на своей странице «ВКонтакте».

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