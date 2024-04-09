Власти Балтийска отторговали земли под три новых глэмпинга

Власти Балтийского округа подписали соглашение с бизнесом о размещении трех новых глэмпингов. Предприниматели получили право на размещение нестационарных комплексов по итогам аукциона. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Мельников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глэмпинги планируют обустроить на Балтийской косе и в районе 10 километров от поселка Павлово. «Уже сейчас владельцы будущих глэмпингов разрабатывают проекты мест отдыха и далее будут участвовать в конкурсе Министерства культуры и туризма на получение государственного гранта на 50-типроцентное софинансирование», — написал Мельников.

Он добавил, что бизнесмены «выразили желание» также обустроить пляжную зону. Там планируют создать школы кайт-серфинга и оборудовать дополнительные спасательные посты, сообщил Мельников. Как считает чиновник, после достройки Приморского кольца и велодорожки, которая будет проходить через участки под места отдыха, поток туристов в Балтийск «значительно возрастет».

Сейчас в муниципалитете на Балтийской косе обустроен глэмпинг компании «Викингуд». Его владелец подал заявку на увеличение площади участка.

Ранее Сергей Мельников сообщал, что в Балтийске выделили под глэмпинги земли общей площадью 25 гектаров. Средства от использования территорий под эти объекты хотят вкладывать в туристическое развитие Балтийска.