«Виштынецкий»: в майские праздники плата за посещение взиматься не будет

В период предстоящих майских праздников плата с посетителей национального парка «Виштынецкий» взиматься не будет. Об этом сообщает телеграм-канал «Калининградская Ласточка» со ссылкой на представителей администрации нацпарка.

Отмечается, что жителям и туристам Калининградской области, планирующим поездку в поселок Краснолесье и на территорию национального парка «Виштынецкий», необходимо иметь при себе оригинал паспорта. Кроме того, им необходимо «внимательно следить за указателями приграничной зоны во время пеших прогулок и передвижений по территории, чтобы не нарушить границу и обеспечить безопасность своего отдыха». Эти требования связаны с нахождением национального парка в приграничной зоне.

Напомним, что в 2025 году в нацпарке должна заработать электронная пропускная система. В пресс-службе также сообщали, что посещение национального парка «Виштынецкий» может стать платным, и плата составит «максимум 300 рублей». Кроме того, уточнялось, что пассажирам рельсобуса, прибывающим в Краснолесье, не нужно будет платить за посещение национального парка «Виштынецкий», несмотря на то, что вокзал находится на особо охраняемой природной территории.