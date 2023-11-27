В Калининграде KFC сменил название на Rostic’s

Процесс перехода на бренд Rostic’s начался этой весной, когда российская компания «Смарт Сервис» закрыла сделку по покупке локального бизнеса американской Yum! Brands (владеет брендом KFC).

Несмотря на переименование, любители сочной и хрустящей курицы из KFC в Калининграде, так же, как и в других городах России, не заметят разницы во вкусе — рецептура блюд из цельного мяса курицы и концепция меню после ребрендинга остались прежними: гости Rostic’s, как и раньше, могут заказывать крылышки, стрипсы, бургеры, байтсы, роллы с курицей и другие позиции. Изменения коснулись лишь двух наименований: «Твистер» и «Боксмастер» в Rostic’s стали называться «Шефроллом» и «Ростмастером».


Переход из KFC на бренд Rostic’s также не скажется на стандартах качества продукции, подчеркивают руководители сети. Вкус блюд и высокий уровень сервиса в ресторанах по-прежнему остаются в приоритете.

К настоящему моменту ребрендировать удалось уже более 400 заведений сети из порядка 1160 в разных регионах страны. Полностью переименовать сеть KFC планируется в следующем году.

Параллельно с ребрендингом в некоторых городах открываются и новые заведения сразу под вывеской Rostic’s. К примеру, в Калининграде недавно тоже появился такой ресторан, формат и меню которого, в отличие от классической концепции, больше рассчитаны на заказ еды навынос. Многие его сотрудники — молодые ребята до 25 лет, в том числе студенты, для которых это хорошая возможность получить первый опыт работы.

Находятся оба заведения Rostic’s на Площади Победы в шаговой доступности друг от друга.




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