Гастрофишка Калининграда: где в центре города попробовать строганину из пеламиды

Хоть пеламида и не водится в Балтийском море, строганина из этой рыбы считается одной из локальных гастрономических «фишек» Калининградской области. Это блюдо особенно любят местные жители, спешат попробовать туристы. Корреспонденты «Нового Калининграда» изучили места в центре города, где можно попробовать строганину.





«Строганина», площадь Победы

Название этого летнего кафе с уютной террасой говорит само за себя: куда ещё идти пробовать строганину, если не сюда? Строганина представлена в двух вариациях: средняя порция стоит — 629 рублей, большая — 759 рублей. Гости отмечают интересную подачу с несколькими заправками из разных видов масел, а также с гренками из черного хлеба, красным луком и лимоном. Каждая заправка раскрывает вкус рыбы по-разному.

Ресторан «Хмель», площадь Победы

Заведение славится богатым выбором напитков и коктейлей, а также огромным выбором блюд из мяса. Даже у строганины есть своя собственная страница в меню, поскольку ресторан предлагает на выбор строганину из пеламиды, из кеты, из муксуна, а также ассорти всей строганины вместе. Подается строганина с репчатым луком, лимоном и ароматными чесночными тостами, а заправляется фирменным соусом. Средняя стоимость за позицию — 800 рублей.

«Сачмэли», ул. Театральная

Место, где можно попробовать традиционные грузинские блюда, приятно провести вечер и насладиться атмосферой Кавказа. В меню также представлены морепродукты, такие как креветки, гребешки и лосось.

Здесь также можно попробовать строганину из пеламиды с сибирским соусом. Она подается с ржаными гренками, красным луком, зеленью и лимоном. Отведать строганину из пеламиды можно за 615 рублей.

«Брикас», ул. Театральная

Ресторан «Брикас» привлекает посетителей аутентичным интерьером, напоминающим деревенскую избу, а в меню есть огромный выбор литовских блюд. Здесь можно попробовать строганину из пеламиды с оливково-лимонным соусом, маринованным луком и болгарским перцем, с хрустящим зерновым хлебом и багетом, за 610 рублей.

«Кайзер Вюрст», ул. Театральная

Ресторан кёнигсбергской кухни. Как утверждается на сайте, шеф-повар лично составлял меню на основе культур различных народов. Речь о пруссах, немцах, русских, поляках, балтах и скандинавах.

В ресторане можно попробовать рубанину из подмороженной пеламиды или скумбрии, а также микс из двух видов рыб с соево-горчичным соусом. Подается с красным луком, лимоном и гренками, начальная стоимость от 350 рублей за половину порции и 595 рублей за полную.

«Цотлер», Ленинский проспект

Антуражный ресторан баварской кухни в центре Калининграда. Здесь можно попробовать строганину из пеламиды двух видов: классическую и фирменную. Цена у блюд одинаковая — 550 рублей. Классическая строганина нарезана тонкими слайсами, подается с фирменным соусом, маринованным луком, долькой лимона и тостами из черного зернового хлеба, обжаренного на гриле. Фирменная строганина отличается от классики тем, что она буквально настругана, а также сразу заправлена фирменным соусом с маринованным луком.

«У Гашека», Ленинский проспект

Чешский трактир позволит вам посетить Прагу, находясь в центре Калининграда. Ресторан следует также и тенденциям современной калининградской кулинарии: здесь есть классическая и фирменная строганина из пеламиды от Гашека. Цена за блюдо — 550 рублей. Строганина в обоих вариациях подается с соусом на основе оливкового масла, фирменная строганина — с фирменным соусом, лимоном, маринованным луком и тостами.

«Борщ и сало», площадь Победы

Корчма «Борщ и сало» предлагает гостям попробовать традиционную русскую и украинскую кухню. Строганина входит в число самых популярных блюд. Она подается в виде слайсов с красным репчатым луком, тостами из ржаного хлеба и оливковым маслом. Есть средняя (110 г) и большая (160 г) порция строганины. Цена средней порции составляет 520 рублей, а большой — 620 рублей.

Текст, фото: Руслан Антошин, Марий Кузина

От редакции: текст опубликован в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика»