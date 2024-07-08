В Калининграде выбрали лучшего бариста

30 июня в кофейном кластере Elevator прошел первый региональный кофейный чемпионат Barista Day, направленный на развитие кофейной индустрии и профессионального уровня бариста города.

16 бариста соревновались в мастерстве приготовления популярного напитка в разных видах. Участники представляли различные кофейни и пекарни города, такие как «Лев Бородинский», «Круассан кафе», «Союз-22», «Mr.Cappuccin», «Elevator», «Pazzi Bistro», «Март» и бар «Онегин».

В первом туре конкурса было два задания. Сначала нужно было приготовить эспрессо, подобрав свой уникальный рецепт, а затем продемонстрировать навыки латте-арта, украсив кофейный напиток рисунком из молочной пены, который выбирался случайным образом.

По итогам первого тура жюри определило трех бариста для финального соревнования. В нем участникам предстояло продемонстрировать способность сочетать кофе с различными добавками, о которых они не знали заранее. Каждый финалист получил черный ящик со случайным набором ингредиентов и через 20 минут представил свой кофейный коктейль жюри.

Анна Макарова, представлявшая Elevator, заняла третье место, придумав и приготовив коктейль из колд брю (кофе, заваренный холодной водой), лимонного пюре, яичного белка, и персикового сиропа, назвав его «кислый Артур» в честь знакомого бармена.

Константин Рубанов из кофейни «Союз-22» занял второе место, предложив жюри напиток на основе двух видов тоника, колд брю и сиропа каламанси от компании «Аgrobar».

Первое место, звание чемпиона, кубок и денежный приз 30000 рублей достались Антону Гороху из кофейного кластера Elevator за микс из пюре кизила, тоника из розы и колд брю.



Судьями вкуса Barista Day выступили кофейный эксперт, сооснователь московской школы вкуса «Норма» Анастасия Ваинская и тренер школы бариста «Brew Riot» Майя Михайлова. Обязанности главного судьи конкурса взял на себя участник мирового чемпионата бариста 2015 года, Q-грейдер Кирилл Шарапов, а за техникой во время выступлений участников следил кофейный эксперт Элвин Рзаев.

Чемпионат прошел в формате опенейр мероприятия со свободным входом для всех желающих приобщиться к кофейной культуре и собрал более 300 человек.







Организаторами конкурса выступили «Калининградская Ассоциация Барменов» совместно с компанией «Ресторан Сервис». Чемпионат прошел при поддержке генеральных партнёров мероприятия: кофейного кластера Elevator и сети ремесленных пекарен «Лев Бородинский». В планах организаторов сделать проект ежегодным и знаковым для кофейной индустрии города. В 2024 году чемпионат так же поддержали компании Sanremo, OSQ, «Эконива», Planto, Agrobar, Aqua Viva.