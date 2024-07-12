Суп, второе и компот: топ-5 столовых в центре Калининграда (фото)

Несмотря на то что сфера общественного питания постоянно эволюционирует и модные заведения спешат соответствовать последним трендам, не теряет актуальности и формат столовых. Быстрое обслуживание, готовые блюда перед глазами, а не на фото, доступные цены и широкий ассортимент отличают эти заведения от конкурентов и позволяют им держаться на плаву. Немало столовых и в центре Калининграда. Обзор пяти популярных у туристов и гостей города точек со средним чеком от 250 до 500 рублей — в нашем материале.



«У быков» — средний чек — 250 рублей

Просторная столовая «У быков» в здании технического университета на проспекте Мира, 2 вмещает до двухсот человек. Заведение начинает работу в 8 часов утра, поэтому здесь можно успеть не только пообедать, но и позавтракать. А вот закрывается столовая достаточно рано — в 17 часов.

В меню: русская и европейская кухни, постные блюда и выпечка. Еду можно взять навынос. Цены достаточно демократичные. Например, литовский борщ обойдётся в 80 рублей, гарниры — от 40 рублей, блюда с мясом — от 90 рублей.

Отзывы о заведении расходятся. Кому-то еда показалась холодной и несвежей, кто-то оценил столовую «на твёрдую пятёрку».

«Готово» — средний чек — 280 рублей

«Современная столовая» «Готово» расположена в здании городской администрации на площади Победы, 1. Заведение рассчитано на 80 мест. Режим работы — с 9 до 21 часа. Здесь можно взять еду навынос и поработать с ноутбуком.

Стоимость гарниров — от 85 рублей, салатов — от 95, мясных и рыбных блюд — от 155, компота — от 45. Также в меню есть первые и мясные блюда, большой ассортимент выпечки. Посетители отмечают хорошее соотношение цены и качества еды, большие порции второго, но маленькие — сока. В части отзывов отмечено, что блюда очень жирные.

«Поварёшка» — средний чек — 350 рублей

Небольшая столовая «Поварёшка» на Ленинском проспекте, 6-8 вмещает до 45 человек и имеет удобный график работы: ежедневно с 9 до 21 часа. Здесь также можно заказать блюда навынос. Есть небольшая летняя веранда.

Заведение специализируется на русской кухне. Здесь много блюд, которые понравятся детям. Например, порция блинов с начинкой обойдётся в 109 рублей. Стоимость салатов — 95-105 рублей, порции достаточно большие. Гарниры — от 85 рублей, мясные блюда — от 145, компот — от 40.

Многие посетители в отзывах оценили вкус блюд, в том числе десертов, однако некоторым заведение показалось достаточно тесным. Здесь не принято убирать за собой, поэтому освободившийся столик в часы пик скорее всего будет с грязной посудой.

«Патиссон Markt» — средний чек — 400 рублей

Кафе «Патиссон Markt» расположено на Проспекте Мира, 24а и вмещает до 70 гостей. Заведение открыто дольше всех из подборки — с 9 до 23 часов. В меню: итальянская, паназиатская и домашняя кухня. Заказ можно оформить навынос. Работает летняя терраса. Сюда можно прийти не только поесть, но и поработать с ноутбуком. Помимо привычного ассортимента столовых, здесь можно заказать вок, гирос, боулы, мидии и блюда на гриле. Цены тоже немного выше «столовских». Например, гороховый суп обойдётся в 145 рублей, домашние котлеты — в 165.

Согласно отзывам, многие гости приходят сюда не просто поесть, но и отметить важные даты, встретиться с друзьями. Однако часть посетителей отметили, что в заведении бывают проблемы с обслуживанием.

«Хюгге» — средний чек — 500 рублей

Кафе «Хюгге» расположено на ул. Гаражной, 2. Максимальная посадка заведения — 84 человека. Время работы — с 9 до 19 часов. В меню русская кухня, блюда можно взять с собой на вынос. Есть недорогие позиции вроде отварного яйца (30 рублей), куриного бульона (59) и макарон (60). Второе — от 125 рублей, салаты — от 60, компот — от 35.

У заведения в целом хорошие отзывы. Из минусов — не самые демократичные цены и большие очереди в обеденное время. К вечеру выбор блюд сильно сужается, но их можно приобрести со скидкой.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»