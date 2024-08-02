Ешь и смотри: топ-5 видовых кафе и ресторанов Калининграда (фото)

Растущий турпоток способствует открытию большого числа заведений общепита в Калининграде. Не последнюю роль в конкурентной борьбе играет расположение, ведь поужинать с видом на озеро или реку гораздо приятнее, чем, например, в полуподвальном помещении. Кафе, рестораны, бистро и даже кондитерская с открыточным видом — в обзоре «Нового Калининграда».



Soul Garden — средний чек 1300 рублей

Ресторан Soul Garden расположен на набережной Верхнего озера и вмещает до 30 человек. Режим работы — ежедневно с 9 до 23 часов.

Soul Garden — пространство, включающее в себя ресторан, кофейню, лаундж-бар и «секретный сад — террасу», которые функционируют круглый год.

Заведение специализируется на европейской, в частности, французской кухне. Особое внимание здесь уделяют созданию сезонных блюд и напитков с использованием продукции из местных садов и ферм. К примеру, стейк из отборной фермерской говядины можно попробовать за 975 рублей, овощи на гриле с песто из петрушки и зеленым маслом обойдутся в 385 рублей, авторское пирожное «Павлова» — в 450.

Доступны доставка и заказы навынос. Заведение — dog-friendly, также можно прийти с ноутбуком.

Tamago Kissaten — средний чек 300 рублей

Кондитерская Tamago Kissaten находится на набережной Нижнего озера. Столики заведения расположены на улице. Разместиться здесь смогут до десяти человек.

В меню представлены как классические, так и авторские холодные и горячие напитки. К примеру, эспрессо можно приобрести за 130 рублей, капучино — от 160, какао с маршмеллоу — от 170.

Из холодных напитков представлены бамбл (245 рублей), различные тоники и смузи (от 245 рублей). За 250 рублей можно попробовать авторский раф с бобами тонка или горячий бамбл «Каштан».

Цены на кондитерские изделия начинаются от 100 рублей (канеле). За 185 рублей можно попробовать мотти, за 295 — японскую «Павлову».

Посетителям кондитерской открывается впечатляющий вид, который, правда, за последние месяцы лишился своей изюминки.

«Менуа» — средний чек — 1000 2000 рублей

Ресторан «Менуа» также расположен на набережной Нижнего озера. Время работы — с 12 до 23 часов (в пятницу и субботу — до полуночи). В заведении подают блюда армянской кухни. К примеру, за 495 рублей можно попробовать толму из виноградных листьев или жаркое по-армянски. Хашлама из баранины обойдётся в 650 рублей, сёмга по-царски — в 695.

Цены в детском меню начинаются от 189 рублей (овощной салат или оливье). В разделе «Детский Кавказ» представлены мини-хинкали (200 рублей) и мини-хачапури (от 260 рублей). Для самых маленьких гостей оборудована комната матери и ребёнка.

На террасе есть зона, свободная от кальяна. Доступны доставка и еда навынос.

River Point — средний чек 600 рублей

Кафе-ресторан быстрого питания River Point находится на набережной реки Преголи и вмещает до десяти человек. Столы расположены как в помещении, так и на улице, с прекрасным видом на Кафедральный собор.

Заведение специализируется на рыбных, в том числе локальных блюдах. К примеру, за 345 рублей можно попробовать балтийскую селёдку с картошкой по-деревенски, за 445 — балтийскую камбалу, за 335 — балтийскую кильку в пряных травах. Фиш-дог обойдётся в 295 рублей.

С понедельника по четверг бистро открыто с 9 до 22 часов, с пятницы по воскресенье — с 10 до 23. В заведении бывают очереди, но блюда готовят достаточно быстро — в пределах десяти минут.

«Июль» — средний чек 800 рублей

Кафе «Июль» находится на набережной Верхнего озера и вмещает до 80 человек. С воскресенья по среду заведение открыто с 12 до 23 часов, в остальные дни — с 12 до полуночи.

Кафе специализируется на европейской кухне. В заведении достаточно обширное гриль-меню. К примеру, говяжий язык обойдётся в 675 рублей, филе миньон — в 1365. Среди блюд от шефа — большой пивной салат (465 рублей), тартар из говядины (485 рублей), томлёная телятина (635 рублей). Поздние завтраки — от 345 рублей, закуски к пиву — от 335, десерты — от 95.

В заведение можно прийти с собакой, доступны заказы навынос.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»