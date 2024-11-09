От Уэнсдей до чагачино: где готовят ранний кофе и завтрак в центре Калининграда (фото)

Заскочить перед работой за стаканчиком кофе, по-быстрому перекусить булочкой или полезным батончиком — любимый многими утренний ритуал. Самые ранние пташки и те, кому не по душе с утра стоять у плиты, успевают и полноценно позавтракать в кафе. Для тех и других многие заведения Калининграда открывают свои двери для гостей уже в 7–8 часов. О том, где можно выпить Уэнсдей, съесть Гризли и побороть зевок сырным рафом, — в нашем обзоре.

«Блинский»: средний чек — 500 рублей

У кафе «Блинский» два филиала в Калининграде. Блинная на Ленинском проспекте работает с 8 часов и вмещает до десяти человек. Ассортимент заведения владельцы характеризуют как «русскую классику в новом формате». В меню представлены сытные и сладкие блины. К примеру, за 255 рублей можно попробовать кураблин с томлёным куриным бедром, свежими овощами и соусом майо, за 240 — блин Гризли с бананом, шоколадной пастой и жареным фундуком. Начинки найдутся на любой вкус: от яблок и творожного сыра до креветок и форели. Помимо блинов на завтрак подают овсяную кашу с различными добавками за 150–180 рублей. Стоимость напитков начинается от 60 рублей. Согреться можно чаем, кофе или какао. Блинная работает до 21 часа, заглянуть туда можно вместе с четвероногим другом.

«Министерство кофейных дел»: средний чек — 300 рублей

У кофейни «Министерство кофейных дел» несколько филиалов в Калининграде. Один из киосков находится на ул. Профессора Баранова и открывается в 8 часов. «Зевок — это просто тихий крик о кофе», — гласит вывеска заведения. Окончательно проснуться и взбодриться предлагается с помощь порядка 20 видов напитков, стоимость которых начинается от 105 рублей. За эту цену вам предложат эспрессо и американо. Также в меню капучино, латте, раф, моккачино, флэт уайт, какао, горячий шоколад и матча. Максимальный объём классического напитка — 450 мл, а стоимость — 205 рублей. Доступные добавки — растительное молоко, сироп, маршмеллоу и чай Sigurd.

Кроме того, кофейня предлагает авторские напитки — «чтобы разбавить серые будни». За 230–240 рублей можно попробовать раф с натуральной солёной карамелью, а также арахисовый или сырный. Объём порции — 350 мл. Здесь же готовят «согревающие душу» крафтовые чаи: облепиховый, имбирный и клюквенный (230 рублей). Тем, кому захочется остудиться, предложат бамбл, кофе-тоник, ice латте и раф (220–240 рублей). Кофейня открыта до 20 часов.

Millor: средний чек — 300 рублей

У сети кофеен Millor 16 филиалов в Калининграде. Точка на ул. Черняховского в будни открывается в 7 часов, в выходные — на час позже. Стоимость чашки кофе здесь начинается от 90 рублей. Самые доступные традиционно эспрессо и американо. За 140–180 рублей вам предложат капучино или латте (объём порции — 250, 350 или 450 мл), за 150 — флэт, за 170 — моккачино и ред ай. Арахисовый или цитрусовый раф, бамбл, эспрессо-тоник или чёрный плащ станут вашими за 210 рублей.

В разделе «Не кофе» также есть из чего выбрать. За 90–130 рублей вас согреют чагачино, цикорчино или экспресс какао. Натуральный обойдётся чуть дороже — 120–160 рублей. За 70–90 рублей вам предложат зелёный или чёрный чай, за 190 — облепиховый или витаминный. Fit-каша — 80 рублей, растительное молоко — 60.

В настоящее время в сети действует сезонное Halloween меню. Например, за 230 рублей можно заказать Уэнсдей — фильтр-кофе с сырной пеной и блёстками. В ту же стоимость обойдётся напиток на основе спрайта, апельсинового сока и сиропа блю кюрасао с глазом Франкенштейна. Есть и полезные напитки — чай с клюквой, шишками, смородиной, манго, маракуйей, айвой и карамелью. Всё это можно попробовать ежедневно до 21 часа.

Coffee Like: средний чек — 300 рублей

Сеть кофеен Coffee Like насчитывает 17 филиалов в Калининграде. Один из них расположен в начале ул. Горького. В будни приобрести бодрящий напиток — классический или фирменный — здесь можно с 7 часов. К примеру, раф земляничное мороженое с мятой, фисташковый тарт с рикоттой и клюквой, банановое мороженое с солёной карамелью, малина — кокос или птичье молоко можно попробовать за 260–340 рублей. Напитки готовят в трёх объёмах — M, L и XL.

В новом осенне-зимнем меню также представлены капучино халва-черёмуха, латте лимонный пирог, глинтвейн джекфрут, горячий шоколад юдзу, чили-латте и лавандовый раф. Стоимость — 230–340 рублей. За 350 рублей вы порадуете себя бабл-ти, за 190–230 — авторским чаем. Подкрепиться можно, например, пончиком, маффином или батончиком. Кофейня работает до 22 часов.

«Кофе Смайл»: средний чек — 300 рублей

У сети кофеен «Кофе Смайл», согласно данным одного из городских информационных сервисов, три филиала в Калининграде. Точка на ул. Профессора Баранова в будни открывается в 8 часов. Стоимость классического кофе начинается здесь от 140 рублей. На выбор представлены четыре объёма напитка: 250, 350, 450 и 600 мл. Любителям крепкого кофе предложат ирландский и стронг. В фирменном меню латте шоколадное печенье, имбирный пряник и с арахисовой пастой, а также раф с халвой.

Какао здесь готовят нескольких видов, например с пряным апельсином или солёной карамелью и корицей. Зефирки прилагаются. Ещё ребёнку (по возрасту или в душе) можно заказать милкшейк манго или банановый брауни. Не менее аппетитно выглядит и сезонное меню. Рафаэлло раф станет вашим за 250–360 рублей, латте грушевый тарт татен — за 220–320. Есть из чего выбрать и в чайном разделе меню. За 185–215 рублей можно согреться напитком с облепихой и имбирём, брусникой и клюквой, манго и маракуйей, персиком, апельсином и пряным яблоком. Дополнит это буйство вкусов полезный перекус. Кофейня открыта до 21 часа.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»