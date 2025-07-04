Кулинарная визитка: где в центре Калининграда попробовать строганину из пеламиды (часть 2)

Строганина из пеламиды — региональный гастрономический специалитет, это блюдо можно попробовать в большинстве калининградских ресторанов, причем в каждом она будет иметь свой вкус. На прошлой неделе «Новый Калининград» опубликовал обзор кафе и ресторанов в центре города, в которых предлагают знаменитое блюдо. Публикуем вторую часть обзора.

«Сачмэли», ул. Театральная

Грузинский ресторан в центре Калининграда предлагает блюда кавказской и европейской кухни, а также популярен большим ассортиментом морепродуктов.

В меню заведения представлена строганина из пеламиды с сибирским соусом, которая подаётся с ржаными гренками, красным луком, зеленью и лимоном. Попробовать блюдо можно за 695 рублей.

«Брикас», ул. Театральная

Литовский ресторан интересен своим оригинальным интерьером в виде деревенской избы. Заведение выдержано в едином стиле, где сохраняются и передаются традиции Литвы.

Тут предлагают продегустировать строганину из пеламиды, подаваемую с оливково-лимонной заправкой, маринованным луком и кусочками болгарского перца. Блюдо дополнено свежим зерновым хлебом и хрустящим багетом. Стоимость — 710 рублей.

«Кайзер Вюрст», ул. Театральная

Ресторан кёнигсбергской кухни предлагает кухню различных народов, среди которых пруссы, немцы, русские, поляки, балты и скандинавы.

В заведении подают рубанину из слегка подмороженных пеламиды или скумбрии, а также комбинированный вариант из двух рыб с добавлением соево-горчичного соуса. К блюду прилагаются дольки красного лука, лимона и хлебные гренки. Цена начинается от 310 рублей за полпорции и достигает 745 рублей за целую порцию.

«Табаско», ул. Театральная

В меню заведения строганина из пеламиды расположена на первой странице для удобства туристов. Закуска подается с репчатым луком, руколой, долькой лимона и ремесленным хлебом, а заправляется соусом на основе оливкового масла и сока лимона. Стандартная порция стоит 625 рублей, а большая — 835 рублей.

«Британника», ул. Профессора Баранова

В английском пабе можно попробовать строганину из трех разных видов рыбы — пеламиды, тунца и марлина. Закуска подается с луком, зеленью, дольками лимона и помидора. К строганине также прилагаются гренки и белый хлеб. Отведать блюдо можно за 695 рублей.

«Про печь», Советский проспект

Ресторан с собственной пекарней, в котором большую часть мясных и рыбных блюд готовят на гриле и в печи. В меню — современная русская и европейская кухня из локальных, сезонных и фермерских продуктов.

Порцию строганины из пеламиды здесь предлагают за 698 рублей. Подают закуску с лимонным соусом, гренками из злакового хлеба и маринованным в уксусе луком.

Текст: Ангелина Пономарёва, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»