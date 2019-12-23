Калининградская керлингистка взяла «серебро» на зимних Сурдлимпийских играх

Заслуженный мастер спорта России Ольга Ярославцева, выступавшая в составе отечественной сборной на зимней Сурдлимпиаде в этом году, заняла второе место в турнире по керлингу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.



В итальянской Ломбардии в 2019 году организовали крупнейшие сезонные соревнования спорта атлетов с нарушением слуха, в которых более 500 представителей из разных стран разыграли 35 комплектов наград по горнолыжному спорту, кёрлингу, лыжным гонкам, сноуборду, хоккею и шахматам.

В ведомстве отметили, что по итогам всего турнира российская сборная завоевала 50 наград, в том числе 18 золотых. Такие результаты обеспечили первое место в общекомандном зачёте, а также обновление рекорда четырёхлетней давности.

В числе 12 высших наград тогда было и золото женской отечественной сборной по кёрлингу, в составе которой Ольга Ярославцева с другими россиянками принимала участие в соревнованиях.