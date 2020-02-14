Незрячая спортсменка из Зеленоградска выиграла всероссийский турнир по пара-карате

Александра Метелева. Фото – пресс-служба правительства Калининградской области
Александра Метелева. Фото – пресс-служба правительства Калининградской области
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Незрячая спортсменка из Зеленоградска стала победителем всероссийского турнира по пара-карате, который в этом году проводился в Московской области. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ведомстве отметили, что среди 24 представителей состязания были участники из Башкортостана, Крыма, Москвы, Саратовской, Челябинской областей. От Калининграда в Подмосковье поехала Александра Метелева, которая в ноябре 2018 года стала вице-чемпионом мира по пара-карате, а в апреле 2019 года взяла «бронзу» на чемпионате Европы по пара-карате. Жительница Зеленоградска выступала в дисциплине «ката» среди соперниц с нарушением зрения.

«По итогам турнира сформирована сборная России, которая уже через месяц выступит на чемпионате Европы 2020 года в столице Азербайджана», — отметили в пресс-службе.


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