Школьницы из Калининграда и Полесска выиграли «золото» и «бронзу» в мини-футболе

Футболистки из Калининграда и Полесска выиграли в окружном этапе национального проекта «Мини-футбол в школу» золотую и бронзовую медали. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области.

Золото взяли калининградки в возрастной категории не старше 18 лет. Они победили в трёх играх группового этапа и в финале одержали победу над представительницами Ленинградской области со счётом 5:4.

В возрастной категории среди девушек до 16 лет выступали школьницы из Полесска. Они выиграли матч за третье место и привезли с соревнований бронзовую медаль.

Соревнования проходили в Вологодской области, в них принимали участие более 400 представителей одиннадцати регионов. Все участвовавшие спортсмены не старше 18 лет.