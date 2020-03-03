Школьницы из Калининграда и Полесска выиграли «золото» и «бронзу» в мини-футболе

Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области
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Футболистки из Калининграда и Полесска выиграли в окружном этапе национального проекта «Мини-футбол в школу» золотую и бронзовую медали. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области.

Золото взяли калининградки в возрастной категории не старше 18 лет. Они победили в трёх играх группового этапа и в финале одержали победу над представительницами Ленинградской области со счётом 5:4.

В возрастной категории среди девушек до 16 лет выступали школьницы из Полесска. Они выиграли матч за третье место и привезли с соревнований бронзовую медаль.

Соревнования проходили в Вологодской области, в них принимали участие более 400 представителей одиннадцати регионов. Все участвовавшие спортсмены не старше 18 лет.

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