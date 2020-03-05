Боец из Калининграда выиграл чемпионат России по ушу

Андрей Аскаров. Фото предоставлено министерством спорта Калининградской области
Андрей Аскаров. Фото предоставлено министерством спорта Калининградской области

Калининградский боец Андрей Аскаров одержал победу на чемпионате России по ушу. Соревнования прошли в Москве. Участие в них приняли более 700 спортсменов, сообщает региональное министерство спорта.

«Одним из самых успешных на турнире стал руководитель калининградского клуба „Парящий дракон“ Андрей Аскаров. Вице-чемпион мира и бронзовый призёр европейского чемпионата выступал в демонстрации упражнения с макетом традиционного оружия — разделе „кунгфу — традиционное ушу бинци“. Соперников в этом дивизионе было семь. Кандидат в мастера спорта России из Калининграда за четырёхминутный период личного выступления с мечом набрал 9,21 очков, опередив ближайшего конкурента всего на одну сотую балла», — рассказали в минспорта.

Теперь подопечный тренера Владимира Борзова готовится к выступлению на чемпионате Европы, который в апреле планируется провести в Москве.


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