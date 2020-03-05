Боец из Калининграда выиграл чемпионат России по ушу

Калининградский боец Андрей Аскаров одержал победу на чемпионате России по ушу. Соревнования прошли в Москве. Участие в них приняли более 700 спортсменов, сообщает региональное министерство спорта.

«Одним из самых успешных на турнире стал руководитель калининградского клуба „Парящий дракон“ Андрей Аскаров. Вице-чемпион мира и бронзовый призёр европейского чемпионата выступал в демонстрации упражнения с макетом традиционного оружия — разделе „кунгфу — традиционное ушу бинци“. Соперников в этом дивизионе было семь. Кандидат в мастера спорта России из Калининграда за четырёхминутный период личного выступления с мечом набрал 9,21 очков, опередив ближайшего конкурента всего на одну сотую балла», — рассказали в минспорта.

Теперь подопечный тренера Владимира Борзова готовится к выступлению на чемпионате Европы, который в апреле планируется провести в Москве.