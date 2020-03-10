Борец из Гурьевска выиграл первенство России

Спортсмен из Гурьевска завоевал первое место на национальных соревнованиях по борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Даниил Харчилава выступал в весовой категории до 60 килограммов. Это самая массовая категория на турнире, в дивизионе у атлета было 63 соперника. Спортсмен провёл шесть поединков, одолев представителей Дагестана, Чечни, Якутии и Воронежской области. В финале он вёл со счётом 7:1, но встречу завершили досрочно. Соперник отказался от дальнейшей борьбы из-за рекомендаций медицинской бригады.

Соревнования проводились в Подмосковье. Участвовали почти 400 представителей 50 регионов страны. Всем участникам не больше 18 лет.

Благодаря турниру Даниил Харчилава квалифицировался в состав национальной юниорской команды на первенство Европы.