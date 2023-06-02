«Балтика» в субботу зовет на «бело-синее шествие» на матч

В субботу, 3 июня, состоится заключительная игра сезона 2022/2023 годов для футбольного клуба «Балтика». Он сыграет с «Велесом» из Москвы.



Игра начнется в 13 часов, а в 12:00 балтийцы зовут жителей Калининграда на «бело-синее шествие на матч», отмечает клуб в своем телеграм-канале. «Завтра приглашаем всех балтийцев собраться на острове Канта у Медового моста, откуда в 12:00 стартует марш болельщиков на стадион „Калининград“. И не забудьте про бело-синий дресс-код», — говорится в сообщении «Балтики».

В завершающемся сезоне «Балтика» играет в Первой лиге, обеспечив себе на следующий сезон досрочный выход в Российскую премьер-лигу. Она попала в высший футбольный дивизион впервые с 1998 года.