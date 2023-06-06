Калининградский регби-клуб выиграл Высшую лиги чемпионата России

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский регби-клуб «Балтийский шторм» выиграл Высшую лиги чемпионата России по регби-7, сообщает региональное министерство спорта.

«Второй по значимости дивизион отечественного клубного олимпийского регби состоял из четырёх туров и продолжался с сентября 2022 по июнь 2023. Всего в соревнованиях сыграли 16 команд, доиграли турнир 14, на финальный четвёртый тур в Самару приехали девять коллективов», — рассказали в пресс-службе правительства.

Калининградцы выиграли 19 матчей из 20. «Теперь наши спортсмены будут готовиться к домашнему Кубку России по регби-7 с участием сильнейших команд, который в конце июля 2023 пройдёт на базовом стадионе „Сельма“. После чего калининградские регбисты начнут выступление в чемпионате России — элитном клубном дивизионе регби-7, ранее носившим наименование „Премьер-лига“. Кроме того, в планах клуба и осенний дебют в Высшей лиге чемпионата России по регби-15», — отметили в минспорта.

Напомним, регби-клуб «Балтийский шторм» существует с 2016 года, но только в феврале прошлого года он получил поддержку регионального правительства в виде учреждения АНО КО «Балтийский шторм»: команде предоставили субсидию в размере 15 млн рублей до конца года.

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