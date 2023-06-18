«Балтика» договорилась с «Аланией» о «покупке» одного из лучших игроков Первой лиги

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Между футбольными клубами «Балтика» и «Алания» достигнута договоренность о переходе одного из лучших игроков Первой лиги прошедшего сезона — Артура Галояна. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Полузащитник является воспитанником академии московского «Торпедо». Ранее выступал за «Велес», где был лучшим бомбардиром. Прошлым летом перешел в «Аланию». В сезоне 22/23 провел 30 матчей, забил восемь голов и отдал тринадцать результативных передач. Кроме прочего, Артур Галоян стал одним из «обидчиков» балтийцев в одном из последних матчей минувшего сезона.

Трудовое соглашение подписано на 4 года.

В завершающемся сезоне Первой лиги «Балтика» обеспечила себе досрочный выход в Премьер-лигу. В турнирной таблице команда заняла второе место, лидером стал футбольный клуб «Рубин» (Казань). «Балтика» попала в высший футбольный дивизион России впервые с 1998 года. После этого региональные власти подписали соглашение с госкорпорацией «Ростех», которая станет генеральным спонсором клуба. Домашний стадион «Балтики», который сейчас называется «Калининград», получит наименование «Ростех-Арена».

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