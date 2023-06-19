«Балтика» продлила контракт с главным тренером Сергеем Игнашевичем

Футбольный клуб «Балтика» достиг договоренности о продлении трудового соглашения с главным тренером Сергеем Игнашевичем. Об этом команда сообщает в своем телеграм-канале.



Сергей Игнашевич тренирует «Балтику» с конца сентября 2021 года, первый матч состоялся 2 октября. «В общей сумме под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали путевку в Премьер-лигу», — отметили в клубе.

Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1» (это значит, что контракт заключен на год, но при выполнении ряда условий продлится еще на год — прим. «Нового Калининграда»).

Также продлены контракты с помощниками главного тренера — Дмитрием Мичковым, Михаилом Соловьем, Артемом Булойчиком и Глебом Пресняковым.