Калининградские парапланеристы победили на чемпионате России

Сборная парапланеристов Калининградской области выиграла мужской командный зачет чемпионата России за счёт высоких индивидуальных результатов. Соревнования проводились в Ставропольском крае, сообщили в региональном министерстве спорта.

За первенство боролись ещё шесть регионов. «Чемпионом стал Дмитрий Скляренко, а вице-чемпионом по очкам признали Сергея Сухорученко. Командную победу обеспечило четвёртое место Владимира Кукарцева и пятая строчка итогового протокола в исполнении Сергея Бажанова», — пояснили в минспорта.

В июне этого года сборная Калининградской области одержала победу в общем зачёте Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплинах «мотопараплан-слалом» и «паралёт-1-слалом».

Фотографии предоставлены спортсменами