Калининградские парапланеристы победили на чемпионате России

Калининградские парапланеристы победили на чемпионате России Калининградские парапланеристы победили на чемпионате России Калининградские парапланеристы победили на чемпионате России

Сборная парапланеристов Калининградской области выиграла мужской командный зачет чемпионата России за счёт высоких индивидуальных результатов. Соревнования проводились в Ставропольском крае, сообщили в региональном министерстве спорта.

За первенство боролись ещё шесть регионов. «Чемпионом стал Дмитрий Скляренко, а вице-чемпионом по очкам признали Сергея Сухорученко. Командную победу обеспечило четвёртое место Владимира Кукарцева и пятая строчка итогового протокола в исполнении Сергея Бажанова», — пояснили в минспорта.

В июне этого года сборная Калининградской области одержала победу в общем зачёте Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплинах «мотопараплан-слалом» и «паралёт-1-слалом».

Фотографии предоставлены спортсменами 

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