Выездной матч «Балтики» со «Спартаком» покажут на экране стадиона «Калининград»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Выездной матч футбольного клуба «Балтика» со «Спартаком» покажут на экране стадиона «Калининград». Сама игра в рамках второго тура РПЛ пройдёт 31 июля в 18:30 в Москве. 0+

Вход на территорию арены будет бесплатным, однако гостям необходимо оформить карту болельщика. Сделать это можно в любом отделении МФЦ или в день матча с 16:30 в выездном многофункциональном центре у стадиона рядом с гейтом № 6. Количество мест для зрителей ограничено, забронировать посещение можно на сайте «Балтики».

«Рекомендуем взять с собой пледы, чтобы в максимальном комфорте болеть за родную команду». — отметили организаторы. Вход на территорию стадиона для просмотра матча будет открыт с 18:00.

В интервью «Новому Калининграду» директор стадиона «Калининград» Владимир Савин пояснил, что трансляцией всех игр Российской Премьер-лиги занимается «Матч ТВ». «Для проведения трансляции необходима ПТС (передвижная телевизионная станция — прим. „Нового Калининграда“). Ввиду уникальности нашего региона — очень сложно к нам ездить — у нас будет не мобильная, а стационарная система, которая будет разворачиваться на каждом матче. Насколько я знаю, в России такого ещё ни у кого нет. Это оборудование предоставила компания „Матч ТВ“. На днях мы получили от неё согласование транслировать гостевой матч „Балтики“ со „Спартаком“ 31 июля на экране стадиона, где обычно показывают кинофильмы», — рассказал Владимир Савин.

Первый домашний матч «Балтики» в РПЛ состоится 6 августа. Соперником команды станет футбольный клуб «Факел» из Воронежа.


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