«Балтика» проиграла «Спартаку»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Футбольный клуб «Балтика» проиграл «Спартаку» по счётом 2:1. Матч в рамках второго тура Российской Премьер-лиги состоялся 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Счёт на 43-ей минуте открыл полузащитник российского «Спартака» Тео Бонгонда. На 84-ой минуте мяч в ворота калининградской команды отправил полузащитник Квинси Промес. «Балтика» реабилитировалась на 90-ой минуте — гол забил нападающий Анхело Энрикес, перешедший в команду в этом сезоне.

Следующий матч «Балтики» пройдёт 6 августа на стадионе «Калининград». Это будет первая домашняя игра команды в рамках РПЛ. Соперником станет футбольный клуб «Факел» из Воронежа.


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