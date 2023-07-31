«Балтика» проиграла «Спартаку»

Футбольный клуб «Балтика» проиграл «Спартаку» по счётом 2:1. Матч в рамках второго тура Российской Премьер-лиги состоялся 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Счёт на 43-ей минуте открыл полузащитник российского «Спартака» Тео Бонгонда. На 84-ой минуте мяч в ворота калининградской команды отправил полузащитник Квинси Промес. «Балтика» реабилитировалась на 90-ой минуте — гол забил нападающий Анхело Энрикес, перешедший в команду в этом сезоне.

Следующий матч «Балтики» пройдёт 6 августа на стадионе «Калининград». Это будет первая домашняя игра команды в рамках РПЛ. Соперником станет футбольный клуб «Факел» из Воронежа.