Все билеты на матч «Балтики» с «Зенитом» проданы

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Футбольным болельщикам предложили добираться на матч «Балтика»-«Зенит» на самокатах

Все билеты на матч «Балтики» с «Зенитом» проданы, сообщается в телеграм-канале калининградской команды.

Игра в рамках третьего тура Кубка России пройдёт 30 августа в 18:30 на «Ростех Арене» (0+). Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ».

Групповой этап Кубка России «Балтика» начала с двух выездных побед — над «Крыльями Советов» (3:2) и «Ахматом» (2:0). «Зенит» также обыграл самарскую и грозненскую команды со счётом 1:0 и 2:0 соответственно.

В таблице другого турнира — Российской премьер-лиги — «Балтика» находится в числе аутсайдеров.

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