Футбольным болельщикам предложили добираться на матч «Балтика»-«Зенит» на самокатах

Футбольным болельщикам предложили добираться на матч «Балтика»-«Зенит» на самокатах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В Калининграде футбольным болельщикам предложили добираться на матч «Балтика»-«Зенит» на самокатах. Призыв воспользоваться этим видом транспорта во вторник, 29 августа, опубликовала пресс-служба калининградского футбольного клуба.

Судя по публикации, руководство «Балтики» договорилось о предоставлении «целого парка самокатов» с одной из компаний по прокату.

«Обращаем внимание, что количество самокатов у „Ростех Арены“ после окончания матча будет увеличено, чтобы вы с комфортом смогли добраться до дома», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что во вторник также появилось сообщение, что все билеты на матч «Балтики» с «Зенитом» проданы.

Напомним, что в начале июля в Совете Федерации предложили штрафовать за езду на одном электросамокате вдвоём на тысячу рублей.

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