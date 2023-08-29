В Калининграде футбольным болельщикам предложили добираться на матч «Балтика»-«Зенит» на самокатах. Призыв воспользоваться этим видом транспорта во вторник, 29 августа, опубликовала пресс-служба калининградского футбольного клуба.



Судя по публикации, руководство «Балтики» договорилось о предоставлении «целого парка самокатов» с одной из компаний по прокату.

«Обращаем внимание, что количество самокатов у „Ростех Арены“ после окончания матча будет увеличено, чтобы вы с комфортом смогли добраться до дома», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что во вторник также появилось сообщение, что все билеты на матч «Балтики» с «Зенитом» проданы.