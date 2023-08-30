Нападающего «Балтики» вызвали в сборную России

Тамерлан Мусаев (справа). Фото: Юлия Власова / Новый Калининград, архив
Тамерлан Мусаев (справа). Фото: Юлия Власова / Новый Калининград, архив
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Нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева вызвали в сборную России. Об этом говорится в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале калининградского клуба вечером в среду, 30 августа.

О вызове 22-летний футболист узнал после победного матча с «Зенитом», который прошел на «Ростех Арене» в Калининграде. «Я вообще не ожидал. Только матч закончился... я эмоционально опустошен. Восстановлюсь и, когда надо, прибуду, — цитирует игрока „Матч ТВ“. — Матч только закончился, наш пресс‑атташе подозвал меня и обратил мнение, что меня вызывают. Не знаю, что сказать. Просто шикарно. [...] В первом тайме полностью контролировали ход игры, много моментов создали и забили. Во второй половине сыграли по счету. Все красавцы. При такой поддержке ты не имеешь права сказать, что устал. [...] Мы вышли из группы? Прекрасно, что еще сказать».

В среду «Балтика» одержала третью победу и с девятью очками возглавляет таблицу группы С, «Зенит» набрал шесть очков и теперь занимает второе место.

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