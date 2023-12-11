Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин покидает пост

Кирилл Волженкин. Фото: сайт ФК «Балтика»
Кирилл Волженкин. Фото: сайт ФК «Балтика»
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин покидает пост по собственному желанию. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«Кирилл Сергеевич приехал в Калининград в январе 2019 года на должность советника генерального директора. В августе 2021 года решением совета директоров возглавил „Балтику“. Именно под непосредственным руководством Кирилла Волженкина клуб сделал то, чем его болельщики и вся Калининградская область жила последние 25 лет — мы вернулись в РПЛ», — говорится в публикации.

Также в посте отмечается, что при Кирилле Волженкине открыли фарм-клуб «Балтика-БФУ им. И. Канта», выступающий во Второй лиге, а Центр подготовки молодых футболистов «Балтики» получил статус Академии РФС.

Ранее Кирилл Волженкин высказывал недовольство посещаемостью играми команды в рамках Российской премьер-лиги. «Если откровенно, то недоволен, это одно из небольших разочарований сезона. Думал, что в РПЛ у нас будут более красивые цифры посещаемости. Хотелось бы, чтобы болельщики заполняли стадион, они играют большую роль в играх. Хотелось бы больше людей на трибунах», — заявил в интервью «Матч Премьер».

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