«Балтике» назначили нового гендиректора

Новым генеральным директором «Балтики» стал Равиль Измайлов. Его кандидатуру одобрило руководство Калининградской области и главного спонсора футбольного клуба — госкорпорации «Ростех», сообщается в телеграм-канале команды.

«Равиль Камильевич родился в Москве в 1982 году. Имеет большой опыт работы в футболе. Его путь начался в 2014 году в московском „Спартаке“, во время Чемпионата мира 2018 года отвечал за подготовку и работу тренировочных площадок в Москве и Московской области. В 2020 году был назначен на должность генерального директора футбольного клуба „Нижний Новгород“, где проработал до июля 2023-го. Под его руководством клуб вышел в РПЛ, в дебютном сезоне занял 11-е место, продемонстрировав лучший результат в истории нижегородского футбола в ХХI веке», — отмечается в публикации.

По словам представителей «Балтики», Равиль Измайлов стажировался в клубах английской премьер-лиги и бундеслиги Германии, а сейчас обучается в Академии РФС на тренерскую категорию «С».

Ранее в клубе сообщили об уходе генерального директора Кирилла Волженкина по собственному желанию. Он возглавлял «Балтику» с 2021 года.