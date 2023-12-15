Стоматолог из Калининграда стала четырёхкратной чемпионкой Европы по тайскому боксу

Анастасия Непианиди. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Анастасия Непианиди. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградка Анастасия Непианиди одержала победу на Чемпионате Европы по тайскому боксу. Соревнования проходили в Турции с 7 по 14 декабря. В них приняли участие 142 спортсмена из 24 стран, сообщается на сайте регионального министерства спорта.

«Единственной победительницей турнира в составе отечественной сборной стала пятикратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира и теперь четырёхкратная чемпионка Европы Анастасия Непианиди», — отметили в ведомстве.

Подопечная тренеров Рафаэля Акопова и Леонида Фомаиди выступала в традиционной для себя весовой категории «до 67 килограммов». В полуфинале она выиграла бой с представительницей Белоруссии, а в финале смогла одолеть спортсменку из Турции.

«Сборная России, выступавшая в Турции под нейтральным флагом, возглавила общекомандный зачёт, завоевав 18 наград, в том числе шесть золотых», — сообщили в минспорта.

Анастасия Непианиди работает врачом в Калининградской областной стоматологической поликлинике. В интервью «Новому Калининграду» она рассказывала, что коллеги привыкли видеть на ней синяки. «Бывает, что ты на тренировке получил в глаз, а тебе на следующий день на работу. Коллеги привыкли. Пациенты, увидев синяк под глазом, обычно молчат — неудобно расспрашивать незнакомого человека всё-таки. Но есть и такие, кто в курсе — узнают о соревнованиях из газет, поздравляют с победами», — поясняла она в 2019 году.


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