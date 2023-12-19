У «Балтики» выкупают одного из лучших бомбардиров ФНЛ

«Балтика» теряет результативного нападающего Тамерлана Мусаева, играющего за сборную России. О том, что права на форварда выкупает ЦСКА, сообщила во вторник, 19 декабря, пресс-служба калининградского футбольного клуба.



«Тамерлан переехал в Калининград в феврале 2020-го года в возрасте 18-ти лет, — сообщает пресс-служба. — За Балтийский этап своей карьеры Мусаев дважды уходил в аренду: в „Волгу“ и КАМАЗ. Прорывным моментом стала весенняя часть сезона 21/22, когда нападающий начал забивать свои первые мячи за „Балтику“. В сезоне 22/23 набрал 18 результативных баллов (9+9) став одним из лучших бомбардиров первенства ФНЛ, а также завоевав звание лучшего молодого игрока турнира. Этой осенью форвард впервые получил вызов в национальную сборную России. В нынешнем сезоне в его активе 4 гола».

Всего на счету Мусаева 80 матчей за «Балтику», 19 голов и 14 голевых передач.