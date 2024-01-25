«Балтика» выиграла первый в 2024 году матч

Футбольный клуб «Балтика» одержал победу в товарищеском матче против команды «Борац», лидирующей в чемпионате Боснии и Герцеговины. Игра прошла 25 января в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 2:0.



Автором первого гола на 50-й минуте стал нападающий «Балтики» Анхело Энрикес. На 83-минуте разрыв увеличил полузащитник Владислав Лазарев.

Следующий товарищеский матч «Балтика» проведет против тольяттинского «Акрона» 3 февраля. По итогам осенней части чемпионата России по футболу калининградцы находятся в зоне вылета, занимая 15 место из 16. Весенняя часть сезона стартует в середине марта. Первым соперником «Балтики» станет «Краснодар».