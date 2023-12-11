Последний матч года и неутешительное положение в РПЛ: обзор встречи «Балтики» и «Рубина»

Калининградская «Балтика» уступила казанскому «Рубину» со счётом 0:1 в заключительном матче осенней части сезона Российской премьер-лиги. Встреча прошла в минувшее воскресенье на «Ростех Арене».



Несмотря на уже устоявшуюся в Калининграде зиму, гостями игры стали более 6 тысяч болельщиков. Правда, увидеть победу калининградской команды им не удалось. Да и посмотреть на забитый мяч получилось лишь один раз, в самом начале встречи. На 7 минуте игры нападающий гостей Мирлинд Даку реализовал выход один на один после дальней передачи из глубины собственной обороны. После пропущенного мяча балтийцы не один раз атаковали ворота «Рубина», однако добиться успеха им не удалось.

Для «Балтики» это уже 4 поражение в последних 6 матчах чемпионата — с 27 октября коллектив Сергея Игнашевича лишь дважды сыграл в безголевые ничьи с командами «Пари Нижний Новгород» и «Факел». Всего же по итогам осенней части сезона в активе у калининградцев 3 победы, 4 ничьи и 11 поражений. Добиться положительных результатов команде удалось лишь в домашних встречах против «Факела», «Ахмата» и «Оренбурга».

«Проиграли хорошей команде. Очень жаль, что не смогли в последней игре осенней части подарить приятное настроение нашим болельщикам», — отметил по итогам матча с «Рубином» наставник «Балтики» Сергей Игнашевич.

На следующий день после поражения «Рубину» калининградский клуб объявил об уходе генерального директора Кирилла Волженкина, проработавшего на этой должности больше двух лет. Новым рулевым «Балтики» стал экс-генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов.

В настоящий момент калининградцы находятся в зоне вылета РПЛ, занимая 15 место из 16. Весенняя часть сезона стартует в середине марта следующего года. Первым соперником балтийцев станет «Краснодар».

Текст: Сергей Токарев специально для «Нового Калининграда»