«Балтийский шторм» впервые выиграл Кубок России по регби на снегу (фото)

Клуб «Балтийский шторм» впервые в истории выиграл первенство России по регби на снегу. Финал проходил в подмосковном Зеленограде вечером 27 января, и калининградцы там встретились со сборной Самарской области.



Всего на чемпионате встретились 18 команд. Первый матч калининградцы сыграли с «Армейцами», потом с «Филями», «ВВА» и «Динамо».

«К золоту Высшей лиги 2022/2023 по регби-7 и Кубку России 2023 по регби-7, вице-чемпионству на прошлогоднем Кубке России и серебру чемпионата России 2023 по регби пляжному плюсуем Кубок России 2024 по регби снежному», — прокомментировали победу в официальном паблике «Балтийского шторма».