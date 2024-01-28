У защитника калининградской «Балтики» диагностировали оскольчатый перелом носа

Футболист калининградской «Балтики» Александр Осипов получил оскольчатый перелом носа. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, травмировался защитник 25 января во время товарищеского матча с боснийским «Борацем», закончившимся победой «балтийцев».



«Вчера нашему полузащитнику была сделана операция, сейчас он находится в расположении команды, — пояснили в пресс-службе. — Желаем Саше скорейшего возвращения в строй! Настоящий боец!»

В комментариях болельщики напомнили, что после жесткого столкновения судья штрафной, но не в пользу калининградцев, так как «до стыка Осипов нарушал правила на другом игроке».

Отметим, что «Балтика» закончила ту встречу со счетом «2:0».