Калининградские регбисты сыграют против «Спартака» на «Ростех Арене»

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Калининградская команда по регби «Балтийский шторм» сыграет против московского «Спартака». Матч в рамках PARI Высшей лиги по регби впервые пройдет на стадионе «Ростех Арена» 13 апреля в 18:00 (0+).

Команды также разыграют между собой Кубок Шуляковского — первопроходца калининградского регби. Стоимость билетов — от 100 до 400 рублей. Приобрести их можно онлайн*.

Регби-клуб «Балтийский шторм» существует с 2016 года, но только в феврале 2022 года он получил поддержку регионального правительства в виде учреждения АНО КО «Балтийский шторм» и финансирования. В прошлом году калининградские спортсмены выиграли Кубок России по регби-7. 

*Продавец — ГАУ КО «Стадион „Калининград“», ОГРН 1193926004821, г. Калининград, Солнечный бульвар, 25

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