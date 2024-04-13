Калининградские регбисты обыграли «Спартак» на «Ростех Арене»

Калининградский регбийный клуб «Балтийский шторм» одержал победу в матче с московским «Спартаком». Игра в рамках PARI Высшей лиги по регби прошла 13 апреля на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 24:22.

«„Балтийский шторм“ вырвал победу в концовке встречи! Александр Вознюк реализовал штрафной и привел калининградцев к победе! Невероятное возобновление сезона», — оценили игру в телеграм-канале PARI Высшей лиги. На матче присутствовал 7781 зритель, что стало абсолютным рекордом PARI Высшей лиги по посещаемости.

В этом году «Балтийский шторм» стал резидентом «Ростех Арены». Регби-клуб создали в 2016 году в формате любительской сборной Калининградской области. С 2022 года он выступает на профессиональной основе, получив поддержку правительства региона. В 2023 году «Балтийский шторм» завоевал золото Высшей лиги чемпионата России по регби-7 и получил путёвку в элитный дивизион отечественного олимпийского регби.

После впервые выиграл и Кубок России по регби-7 в Калининграде, первенствовал в домашнем матче Высшей лиги чемпионата России по регби-15. Летом 2023 года калининградский клуб стал вице-чемпионом Кубка России по пляжному регби и серебряным призёром чемпионата России по регби на песке. В январе 2024 года «Балтийский шторм» выиграл Кубок России по снежному регби в Москве.