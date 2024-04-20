«Балтика» в субботу сыграет с «Крыльями Советов» в Калининграде

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Балтика» в рамках 24 тура первенства российской Премьер-лиги на своём поле в субботу, 20 апреля, принимает самарские «Крылья Советов». Матч в Калининграде начнётся в 15:30.

Команда Сергея Игнашевича ведёт борьбу за выживание в высшем дивизионе отечественного футбола. На данный момент балтийцы располагаются на 14 строчке турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков. Победа позволит калининградцам вплотную приблизиться к 13 месту. Там же останутся 3 очка до 12-й позиции, которая позволяет сохранить место в Премьер-лиге без участия в стыковых матчах с командами из Первой лиги.

Команды между собой играли три раза в этом сезоне. Две победы у «Крыльев» (в РПЛ и в Кубке со счётом 2:1), один матч остался за «Балтикой» (первый матч Кубка России в июле 2023 — 2:3 в Самаре).

Во вторник, 16 апреля, «Балтика» проиграла ЦСКА во втором полуфинале пути РПЛ Кубка России. Сейчас калининградцы спустились в путь регионов, где их ждёт встреча против «Ростова». С южанами балтийцы играли в сентябре. Тогда матч закончился результативной ничьей — 2:2.


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