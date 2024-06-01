На острове Канта организуют фанзону для трансляции финала Кубка России по футболу

В Калининграде на острове Канта организуют фанзону на время трансляции финала Кубка России по футболу, в котором встретятся «Балтика» и петербургский «Зенит». Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «Балтика», на совместный просмотр Балтийского дерби на большом экране в воскресенье, 2 июня, приглашаются все желающие.



Фото: пресс-служба ФК Балтика

Согласно опубликованной схеме, сама фанзона со сценой (на ней будет выступать группа «ДискоДяди») и большим экраном разместится перед эстакадным мостом. Там же будут работать фан-шоп, фотостойки, палатки для нанесения аквагрима и по продаже напитков. Кроме того, рядом с Кафедральным собором будет работать фотозона.