На острове Канта организуют фанзону для трансляции финала Кубка России по футболу

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде на острове Канта организуют фанзону на время трансляции финала Кубка России по футболу, в котором встретятся «Балтика» и петербургский «Зенит». Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «Балтика», на совместный просмотр Балтийского дерби на большом экране в воскресенье, 2 июня, приглашаются все желающие.

Фото: пресс-служба ФК Балтика

Согласно опубликованной схеме, сама фанзона со сценой (на ней будет выступать группа «ДискоДяди») и большим экраном разместится перед эстакадным мостом. Там же будут работать фан-шоп, фотостойки, палатки для нанесения аквагрима и по продаже напитков. Кроме того, рядом с Кафедральным собором будет работать фотозона.

Работать фанзона начнет в 15:30 (0+). Сам финальный матч Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00.

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