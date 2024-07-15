Калининградский «Локомотив» впервые завоевал Кубок России по пляжному волейболу (фото)

Все новости по теме: Спорт
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Кубок России по пляжному волейболу впервые завоевал калининградский клуб «Локомотив». Турнир прошёл в Санкт-Петербурге с 11 по 14 июля, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

«В женской сетке турнира за медали боролись все три пары, представляющие систему подготовки волейбольного клуба „Локомотив-Калининградская область“. Подопечные главного тренера сборной России Дмитрия Федотова на 60% реализовали задачу максимум, заняв два из трёх призовых мест престижных профессиональных соревнований», — говорится в сообщении.

Временный пляжный стадион для 32 сильнейших отечественных пар и гостей из Бразилии и Кубы возвели на Дворцовой площади у Александрийского столпа и Эрмитажа.

Во встрече за бронзовые медали Ксения Дабижа и Анна Савельева уступили столичному дуэту из «Динамо» Надежде Макрогузовой и Александре Ганенко 0:2. А в финале сыграли два тандема из Калининграда: по итогам трёх сетов сильнее оказались Мария Бочарова и Мария Егорова, впервые победившие в кубковом финале, переиграв со счётом 2:1 одноклубниц Арину Ряжнову и Елизавету Лудкову.

Ведущим петербургского турнира выступил калининградский специалист Олег Богачёв, а рефери матча за бронзовые медали мужской сетки турнира стал первый в истории калининградского спорта судья по волейболу всероссийской категории Сергей Бушуев.

Далее спортсменки продолжат борьбу за лидерство в чемпионате страны по пляжному волейболу. Впереди ещё пять туров, от Северодвинска до Южно-Сахалинска, и финал в Анапе, а также два сентябрьских завершающих турнира пляжного сезона в сочинском Сириусе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter