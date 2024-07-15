Калининградский «Локомотив» впервые завоевал Кубок России по пляжному волейболу (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Кубок России по пляжному волейболу впервые завоевал калининградский клуб «Локомотив». Турнир прошёл в Санкт-Петербурге с 11 по 14 июля, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.



«В женской сетке турнира за медали боролись все три пары, представляющие систему подготовки волейбольного клуба „Локомотив-Калининградская область“. Подопечные главного тренера сборной России Дмитрия Федотова на 60% реализовали задачу максимум, заняв два из трёх призовых мест престижных профессиональных соревнований», — говорится в сообщении.

Временный пляжный стадион для 32 сильнейших отечественных пар и гостей из Бразилии и Кубы возвели на Дворцовой площади у Александрийского столпа и Эрмитажа.

Во встрече за бронзовые медали Ксения Дабижа и Анна Савельева уступили столичному дуэту из «Динамо» Надежде Макрогузовой и Александре Ганенко 0:2. А в финале сыграли два тандема из Калининграда: по итогам трёх сетов сильнее оказались Мария Бочарова и Мария Егорова, впервые победившие в кубковом финале, переиграв со счётом 2:1 одноклубниц Арину Ряжнову и Елизавету Лудкову.

Ведущим петербургского турнира выступил калининградский специалист Олег Богачёв, а рефери матча за бронзовые медали мужской сетки турнира стал первый в истории калининградского спорта судья по волейболу всероссийской категории Сергей Бушуев.

Далее спортсменки продолжат борьбу за лидерство в чемпионате страны по пляжному волейболу. Впереди ещё пять туров, от Северодвинска до Южно-Сахалинска, и финал в Анапе, а также два сентябрьских завершающих турнира пляжного сезона в сочинском Сириусе.