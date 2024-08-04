«Балтийский Шторм» сложил полномочия обладателя Кубка России по регби-7

Калининградский «Балтийский Шторм» в воскресенье, 4 августа, не смог выйти в финал Кубка России по регби-7, уступив на последних секундах полуфинала краснодарской команде «Богатыри» со счетом 14-19.



«Краснодар буквально на последних секундах обошел нашу команду, — сообщил „Новому Калининграду“ представитель „Балтийского шторма“ Дмитрий Иванов. — Да, мы сложили полномочия обладателей Кубка, но еще поборемся за третье место с „Сибирью“ из Новосибирска сегодня в 15:30».

Напомним, что в этом году «Балтийский Шторм» принимает Кубок России на стадионе имени Юрия Шуляковского в микрорайоне Сельма. В финале встретятся краснодарские «Богатыри» и ВВА из Подмосковья.