«Балтийский Шторм» завоевал бронзу Кубка России по регби-7 (видео)

Калининградский «Балтийский Шторм» разгромил новосибирскую «Сибирь» в матче за третье место Кубка России по регби-7.



«Наша подгруппа изначально была самой мощной, — прокомментировал исход матча представитель калининградцев Дмитрий Иванов. — В ней были все призеры этого Кубка и „Сибирь“, с которой нам пришлось побороться за бронзу. В итоге, „Балтийский шторм“ победил со счетом 22:0».