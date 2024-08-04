«Балтийский Шторм» завоевал бронзу Кубка России по регби-7 (видео)

Фото: Федерация регби России
Фото: Федерация регби России
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Калининградский «Балтийский Шторм» разгромил новосибирскую «Сибирь» в матче за третье место Кубка России по регби-7.

«Наша подгруппа изначально была самой мощной, — прокомментировал исход матча представитель калининградцев Дмитрий Иванов. — В ней были все призеры этого Кубка и „Сибирь“, с которой нам пришлось побороться за бронзу. В итоге, „Балтийский шторм“ победил со счетом 22:0».

Обладателями Кубка России стали регбисты из подмосковного ВВА, а серебро досталось краснодарскому клубу «Богатыри», который ранее выиграл у калининградцев на последних секундах.

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