В воскресенье «Балтика» встретится с аутсайдером Первой лиги России по футболу

В воскресенье «Балтика» встретится с владикавказской «Аланией» в рамках 14 тура Первой лиги России по футболу. Матч начнётся в 16:00, следует из календаря турнира, опубликованного на сайте калининградского клуба (0+).



За всю свою историю балтийцы сыграли с барсами 26 раз. В этих встречах калининградцы девять раз одержали победу и три раза сыграли вничью. Будущий матч пройдёт в столице Чеченской республики, в Грозном, на стадионе имени Султана Билимханова. Владикавказская команда в этом сезоне идёт в аутсайдерах турнира. На данный момент «Алания» с 14 очками занимает 15 место.

По итогам 13 тура Первой лиги «Балтика» упустила возможность войти в топ-3 команд, лидирующих в первенстве. Матч с нижнекамским «Нефтехимиков» на «Ростех Арене» в прошлое воскресенье закончился нулевой ничьей. На данный момент калининградцы имеют в своём активе 21 очко и пятую строчку в турнирной таблице. После игры с «Аланией» подопечные Андрея Талалаева сыграют в кубковой встрече против московского «Торпедо».