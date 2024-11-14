Яхтсмены из Пионерского выиграли первенство России по парусному спорту

Впервые в истории калининградского детского парусного спорта Марк Бартош, Алиса Крупачёва, Даниил Королёв и Дмитрий Неговоров одержали победу в командном первенстве России по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В заключительном сезоне юношеского парусного спорта страны приняли участие 62 коллектива из 12 регионов. Калининградскую область представляли воспитанники Григория Михалёва из спортивной школы олимпийского резерва Пионерского. Одержав пять из пяти возможных побед, они набрали 68 баллов, опередив ближайших преследователей по этому показателю на 26 баллов.

Для большинства гонщиков регата стала финалом карьеры в классе «Оптимист». В следующий сезон многие спортсмены войдут на яхтах других типов, в том числе двое из четырёх получивших призы этой регаты калининградцев.