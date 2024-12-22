В Зеленоградске анонсировали соревнования по экстремальному триатлону

Фото с официальной страницы Зеленоградского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Фото с официальной страницы Зеленоградского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
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В Зеленоградске 11 января в рамках празднования Дня кранцевского пирога пройдут соревнования по экстремальному триатлону «Amberman Ice» (18+). Об этом в своем телеграм-канале сообщает администрация Зеленоградского муниципального округа.

Соревнование будет включать в себя три этапа: бег на 200 метров, велогонка протяженностью в 1000 метров и плаванье 50 метров. Принять участие может любой желающий, обладающий достаточной физической подготовкой и получивший обязательный медицинский допуск согласно приказу Минздрава 114. Также необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном сайте.

Сбор участников состоится 11 января на площади «Роза ветров» в 12:00. Начало забега в 13:15.

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