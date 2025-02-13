Нейман: форму ФК «Неман» на ретроматче стилизуют под советскую команду

Форма футбольного клуба «Неман» на ретроматче, посвященном 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, будет стилизована под советскую команду. Об этом «Новому Калининграду» рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Нейман.
Сити-менеджер пояснил, что в чемпионате СССР по футболу команда из Рагнита не участвовала. ФК «Неман» стилизует свою форму на мероприятии 9 мая под одну из столичных команд 1941 года. В ней клуб сыграет матч в рамках чемпионата Калининградской области по футболу.
«У наших футболистов будет надета спортивная форма образца участников чемпионата СССР 1941 года, стилизованная под выступавшее в классе „А“ того времени „Динамо“ (Ленинград), только, конечно, без логотипа», — разъяснил Нейман.
Глава администрации Неманского округа рассказал о ретроматче во время прямого эфира Центра управления регионом. «Этот матч будет посвящён футболистам, а в их лице — всем спортсменам, внёсшим свой неоценимый вклад как раз в победу нашего народа в Великой Отечественной войне», — заявил Нейман и отметил, что игру смогут посмотреть все желающие.Футбольный клуб «Неман», согласно заявлениям региональной Федерации футбола, является «безоговорочным флагманом регионального футбола последних четырех лет». В 2024 году клуб выиграл суперкубок Калининградской области, а в 2023-м стал чемпионом региона. Первенство минувшего 2024 года выиграл ФК «Чайка» из Пионерского.