Калининградский «Локомотив» выиграл третий матч подряд

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининградский волейбольный «Локомотив» выиграл третий матч в женской Суперлиге подряд. Во встрече 23 тура первенства подопечные Андрея Воронкова оказались сильнее «Уралочки-НТМК», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Матч прошёл в Калининграде во дворце спорта «Янтарный». Первая партия осталась за гостями из Екатеринбурга — 22:25. Следующие три сета взял «Локомотив»: 25:18, 25:19 и 25:23 соответственно.

Эта победа для калининградок стала третьей подряд. Ранее спортсменки обыграли лидера первенства «Динамо — Ак-Барс» и саратовский «Протон». Таким образом, «Локомотив» набрал 56 очков и на данный момент идёт вторым в турнирной таблице.

Следующий матч волейболистки Андрея Ворокова проведут на выезде. 22 февраля в Москве калининградки встретятся с «Динамо». Встреча запланирована на 17:00.

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