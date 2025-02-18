В «Балтике» планируют стать клубом-середняком в следующем сезоне Премьер-лиги

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Калининградская «Балтика» планирует стать клубом-середняком российской Премьер-лиги сезона 2025/2026, чтобы сохранить место в элитном дивизионе отечественного футбола. Об этом в интервью Metaratings заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Спортивный журналист издания спросил менеджера «Балтики», какую стратегию изберет клуб в случае возвращения в РПЛ и есть ли она вообще. Измайлов пояснил, что у команд уровня «Балтики» стратегия обязана быть. При этом гендиректор не хочет «заранее гадать, так как мы народ суеверный». Первостепенная задача калининградского клуба — это выход в российскую Премьер-лигу.

«В сезоне-2025/26 планируем стать командой-середняком, чтобы не бороться за выживание. Хочется играть на равных с клубами нижней восьмёрки и как можно чаще давать бой грандам РПЛ, чтобы радовать наших болельщиков. Наша прошлогодняя победа в Кубке над „Спартаком“ показала всем, что мы на это способны», — заявил менеджер.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы.

Возобновление первенства запланировано на 2 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Встреча запланирована на 18:00 (0+).

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