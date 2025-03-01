В воскресенье «Балтика» возобновляет сезон Первой лиги матчем с «Шинником»

Фото: ФК «Балтика»
Фото: ФК «Балтика»
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В воскресенье, 2 марта, «Балтика» возобновляет сезон в Первой лиге России по футболу. На матч 22 тура первенства в Калининград приедет ярославский «Шинник». Стартовый свисток запланирован на 18:00 (0+).

На данный момент балтийцы идут на первом месте в чемпионате с 45 очками. По итогам тура калининградцы не потеряют свою позицию, так как московское «Торпедо», идущее вторым с 43 баллами, проиграло новороссийскому «Черноморцу». В случае победы над ярославцами калининградцы увеличат отрыв от ближайшего преследователя до пяти очков.

За всю историю противостояния «Балтика» и «Шинник» играли между собой 46 раз. Преимущество в победах — у клуба из Ярославля: 13 против 20. При этом в текущем розыгрыше Первой лиги коллектив Александра Побегалова идёт на 14 строчке таблицы с 21 очком в активе.

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