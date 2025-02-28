«Мы на первом месте»: как Талалаев изменил «Балтику» в осенней части Первой лиги

В воскресенье «Балтика» возобновляет свой путь к возвращению в российскую Премьер-лигу. 2 марта калининградцы выйдут на поле против ярославского «Шинника» в матче 22-го тура второго эшелона отечественного футбола. По итогам осенней части Первой лиги балтийцы стали зимними чемпионами, однако их практически вплотную подпирают «Торпедо», «Урал» и «Сочи». Как калининградский клуб вопреки предсезонным прогнозам оказался в чемпионской гонке и какой турнирный итог для команды можно ожидать в мае, разбирался «Новый Калининград».

В июле перед стартом первенства, когда «Балтика» ещё только вылетела из РПЛ и комплектовалась на новый сезон, эксперт-инкогнито оценивал шансы калининградцев как борьбу за первую пятёрку мест в турнирной таблице. Тогда собеседник не исключил, что ставка на молодых футболистов делалась в том числе из-за экономии средств. Такая команда формировалась в том числе и под молодого тренера Александра Грищенко, с которым «Балтика» стартовала в сезоне 2024/2025.

Эксперт отмечал, что с подобным коллективом очень тяжело бороться за прямой выход в Премьер-лигу. По мнению специалиста, Грищенко мог бы также стать заложником результативного тренерства Сергея Игнашевича. Корень успеха должен был идти от положения нового менеджера в команде.

Тяжёлый старт и смена тренера

На заре сезона Первой лиги калининградцы трижды встретились с командами, которые имели притязания на РПЛ. В этих встречах с московской «Родиной», «Сочи» и «Уфой» «Балтика» разошлась вничью. Для молодого коллектива результат с крепкими командами казался более-менее достойным. Первую победу балтийские болельщики увидели только в четвёртом туре. Тогда в Калининграде «Балтика» забила два безответных мяча новоросийскому «Черноморцу». В пятом игровом дне подопечные Грищенко в Саратове на последних минутах встречи упустили победу над «Соколом», а потом проиграли на выезде волгоградскому «Ротору», который весь второй тайм находился в меньшинстве из-за удаления.

Неудачи в двухматчевой выездной серии породили массу недовольства в болельщицкой среде Калининграда. В частности, в комментариях в группе футбольного клуба «ВКонтакте» были слышны призывы игнорировать домашние матчи «Балтики», пока тренером является Александр Грищенко. Более того, в сети начали появляться слухи о возможной отставке молодого специалиста с потенциальными кандидатами на замену.

С не самым лучшим настроем фанаты подходили к игре с «КамАЗом» в 7-м туре Первой лиги. Тот матч приурочили к 70-летнему юбилею клуба. Сам Грищенко признавался, что больше всего он боялся не дать результат в этой встрече. Однако балтийцы буквально выгрызли три очка усилиями нападающего Кирилла Никишина, который поразил ворота челинцев на 88-й минуте.

На пресс-конференции после праздничной игры Александр Грищенко заявил, что ему «есть что сказать [по поводу всех слухов и комментариев] и очень хочется сказать. Но моё уважение к клубу, любовь к клубу — она выше моих обид, амбиций». Оказанное на него давление тренер назвал необходимым опытом, справиться с которым помогли «правильные привычки». По итогам первых семи туров «Балтика» при нём набрала 10 очков и расположилась на 9-й строчке таблицы Первой лиги.

Восьмой игровой день калининградцы проводили на выезде в Красноярске, по итогам которого оказались на шестом месте. Несмотря на победу, Грищенко уволили спустя пять дней — 5 сентября. Решение руководства клуба показалось неожиданным: на дистанции в 34 матча первенства ситуация «Балтики» не выглядела критической. После 8 туров команда отставала от лидера таблицы на пять очков, а из нынешнего квартета лидеров выше были только «Урал» и «Торпедо».

В ноябре в интервью Sports.ru Александр Грищенко заявил, что не имеет обид на клуб, однако разочарован тем, что ему не дали довести начатое до конца. По его словам, работу тренера нужно оценивать в моменты прихода и ухода. Когда его команда пришла в «Балтику», от прошлогоднего состава «мало что осталось». Межсезонье было коротким, а на старте сезона Первой лиги балтийцы дважды сыграли с прямыми конкурентами за выход в РПЛ. При этом Грищенко заявил, что у него была уверенность в возвращении в Премьер-лигу по итогам кампании 2024/2025.





Александр Грищенко

В разговоре со спортивным изданием специалист также рассказал об отношениях с руководством калининградского клуба. Так, после поражения от «Ротора» он и спортивный директор Армен Маргарян «перестали общаться». При этом Грищенко на пресс-конференции после победы над «Енисеем» заявил, что клуб не защищает тренера и игроков, а продажа Диего Луны в «Химки» стала для него неожиданностью. Более того, тренер выразил недовольство по поводу того, что конкуренты продолжали укрепляться на исходе лета, а в «Балтику» «за последний месяц не подписали ни одного игрока», что могло бы сказаться на борьбе за выход в РПЛ. В частности, специалист настаивал на новых крайних защитниках.

Генеральный директор клуба Равиль Измайлов пояснял изданию Metaratings, что молодой специалист «полностью раскроет свой потенциал в будущем. Его время ещё не наступило. Если бы „Балтика“ не ставила перед собой такие жёсткие задачи в виде выхода в РПЛ, Грищенко, наверное, смог бы показать себя в ближайшие 3-5 лет во главе нашего клуба». Впрочем, об этих словам говорил и сам Александр Грищенко в своём интервью: если бы не стремление в РПЛ, ему бы дали построить команду на перспективу.

Так или иначе, 6 сентября «Балтику» возглавил тренер с опытом повышения команд из Первой лиги в Премьер — Андрей Талалаев. Он сразу заявил, что «Балтика» должна должна изменить качество игры, чтобы вернуться в «вышку». Во время знакомства с игроками Талалаев подчеркнул, что в спорте «есть только одно место — это первое». В мае эта позиция, со слов наставника, должна стать «привычной» для калининградцев.

«Мы на первом месте»

Талалаев стартовал в «Балтике» с победы над «Тюменью» в девятом туре первенства. После этой игры клуб совершил четыре подписания в последний день летнего трансферного окна. Так, в состав балтийцев вернулись уже известный калининградским болельщикам нападающий Виталий Лисакович и Олег Исаенко. Клуб также подписал Хызыра Аппаева и Сергея Варатынова. Последний, как и Исаенко, переехал в Калининград из «Химок», которыми в прошлом сезоне руководил Андрей Талалаев.

Новый специалист тоже начал с осечек. После игры с «Тюменью» «Балтика» проиграла московскому «Торпедо» и потеряла очки на встрече с тульским «Арсеналом». Более того, балтийцы лишь по пенальти одолели «Луки-Энергию» из Второй лиги в матче Кубка России. Потом была победа над «Чайкой» и снова ничья — уже с нижнекамским «Нефтехимиком». После 13 тура команда расположилась на четвёртом месте с 21 очком в активе. Уже в следующих восьми встречах в рамках Первой лиги «Балтика» добыла восемь побед. В этот период пришлись также матчи национального Кубка, в котором калининградцы обыграли на выезде «Торпедо» и проиграли дома «Уралу».

Таким образом, уже после 15-го тура подопечные Талалаева заняли вторую строчку чемпионата. С 16-го по 18-й туры балтийцы шли вровень с лидерами таблицы — «автозаводцами», располагаясь ниже москвичей лишь по дополнительным показателям. Единоличным лидером Первой лиги «Балтика» стала по итогам 19-го игрового дня: калининградцы дома обыграли челнинский «КамАЗ», а «Торпедо» свой матч сыграло вничью. Ставшую вирусной фразу «Мы на первом месте!» Талалаев произнёс в конце своей пресс-конференции после матча с «Родиной» 23 ноября. Лидерство в таблице калининградцы не отпустили до самого конца осенней части первенства, став зимним чемпионом. Следует также отметить, что тренерский штаб Андрея Талалаева признавали лучшим в Первой лиге трижды подряд: в октябре, ноябре и декабре.

Теперь немного статистики. Общий xG «Балтики» (показатель ожидаемых голов — прим. «Нового Калининграда») осенью составил 1,37, сообщает портал FootyStats. За матч в среднем балтийцы наносят 9,59 удара, из которых 5,5 летит в створ ворот. Среднее владение мячом у команды составляет 51%. Согласно статистическому порталу, калининградцы забивают гол каждые 65 минут, а пропускают — раз в 145 минут.

В сезоне Первой лиги «Балтика» забила 29 мячей: восемь из них забили при тренере Александре Грищенко, оставшиеся 21 — при Андрее Талалаеве. Следует отметить, что сравнение именно по количеству забитых мячей не будет корректным, так как у второго специалиста у руля команды больше матчей, чем у первого. Лучшим бомбардиром клуба является вернувшийся в сентябре нападающий Лисакович. У него пять голов. Вторым идёт Сергей Пряхин с четырьмя мячами, тройку бомбардиров замыкает Кирилл Никишин (три гола). Перед стартом весенней части турнира «Балтика» занимает четвёртое место по стоимости своего состава с 12,65 млн евро. Выше располагаются ближайшие конкуренты калининградцев: «Урал» (13,68 млн евро), «Торпедо» (15,1 млн евро) и «Сочи» (15,63 млн евро).





Разница в опыте

Калининградский спортивный журналист Виталий Макаров считает, что Александру Грищенко в первую очередь не хватило опыта. При этом молодой специалист имеет амбиции, чтобы в будущем вернуться к работе в большом клубе. Второй проблемой Грищенко в «Балтике», по словам эксперта, является то, что он хотел играть в свой футбол с подбором исполнителей, который был «не очень подручен». Макаров не стал исключать и иные внутренние причины.

«Так вот бывает в футболе. У кого-то в этом коллективе срастается, у кого-то нет. Уходил он, может быть, не очень хорошо в плане всей этой ауры, но я ещё раз подчеркну: на мой взгляд, у этого специалиста есть хорошее будущее, поэтому однозначно на нём крест ставить нельзя. <...> Я могу лишь как-то догадываться, почему, допустим, Александру не дали такую возможность [подписать ещё нескольких футболистов], а Андрею Викторовичу дали. Об этом сейчас рассуждать по меньшей мере несерьёзно, это надо быть внутри клуба», — заявил спортивный журналист и добавил, что покупка новых игроков иногда зависит и от личности пришедшего тренера.

На вопрос, что Талалаев привнёс в «Балтику», эксперт выделил два аспекта. Первый — ментальный. Макаров продолжил, что для современного футбола важен тренер как психолог-мотиватор и установщик. Так, Талалаев «знает, какие винтики подкручивать, а какие закручивать». В этом ему помогает и личный тренерский опыт, который начался ещё в штабе Невио Скалы в московском «Спартаке» сезона 2004 года.

Второй аспект подхода наставника, по мнению спортивного журналиста, — упор на максимальные возможности игроков. Талалаев знает, «как сыграть с „Нефтехимиком“, а какой футбол поставить с песчанокопской „Чайкой“». Макаров сравнивает «Балтику» с хоккейным «Локомотивом» из Ярославля — командой, которая внешне играет не очень привлекательно, однако под руководством тренера Игоря Никитина у клуба есть результат в КХЛ.

Несмотря на умение выжать из футболиста максимум, наставник калининградцев не даёт своим подопечным полной свободы. Эксперт привёл в пример защитника Кевина Андраде, у которого «были замашки свободного художника». После нескольких «привозов» Андрей Талалаев дал понять колумбийскому игроку, «что незаменимых в этой команде нет». В таком плане специалист предстаёт «в крайней степени деспотом в хорошем смысле этого слова». По мнению Виталия Макарова, такой подход чётко структурирует футбол «Балтики».

«Понятно, что у него [Талалаева] есть свои взгляды на футбол, свои схемы, свои трактовки, и он постепенно через людей, которых он потом привлек в команду, — тот же Варатынов, Мендель и дальнейшие ребята, — начал устраивать тот футбол, который и видит. <...> И через те схемы, которые он выстраивает под каждую отдельно взятую команду. У него нет рецептов на все случаи жизни, которые он может реализовать с любым клубом. Это творческий подход к работе», — резюмировал журналист.

РПЛ неизбежна?

У Виталия Макарова практически нет сомнений, что «Балтика» вернётся в Премьер-лигу. По его мнению, этому способствует сочетание тренерской работы и наличие молодых и перспективных футболистов в составе. Эти игроки также будут давать результат в весенней части чемпионата. Среди лидеров команды эксперт выделяет в первую очередь Виталия Лисаковича, причём не сколько на поле и по забитым мячам, сколько «в раздевалке». Именно белорусский нападающий имеет черты характера, которые способны иногда разрядить обстановку в коллективе, а когда нужно — повести ребят за собой.

Помимо него, в клубе достаточно игроков с показательным характером. Среди прочих Макаров выделил Сергея Пряхина. По словам журналиста, присущая молодому футболисту серьёзность нетипична для его возраста, что является плюсом для команды. Журналист также обратил внимание на тот факт, что, когда у Пряхина был игровой спад и он не попадал в состав «Балтики» при Сергее Игнашевиче в Премьер-лиге, эти обстоятельства не сломили полузащитника. При доверии Талалаева есть вероятность, что молодой футболист продолжит прогрессировать.

«Мне кажется, сейчас в „Балтике“ довольно приятный коллектив. Не будем скрывать, что есть команды, в которых есть разделение на группировки: легионеры и местные, ветераны и молодые. В „Балтике“ сейчас, во-первых, очень много молодых ребят. Они только-только заявляют о себе и о своих возможностях, и сейчас у них нет желания тянуть одеяло на себя и кому-то доказывать, что они самые лучшие в мире футболисты. Поэтому они именно своей командной работой способны добиться многого, что они и показывают», — отметил эксперт.





Потенциальным трансфером на выход из «Балтики» является уход Александра Осипова в футбольный клуб «Сочи». Макаров считает его одним из лучших игроков Первой лиги. Ценность пятого номера балтийцев заключается в том, что он может прикрыть две позиции: опорного полузащитника и центрального защитника. При этом эксперт выделяет его также как одного из лидеров команды, тем более — с повязкой капитана. Некоторым клубам тяжело найти таких игроков для своего состава. Журналист выразил уверенность, что его потенциальный уход не скажется на мотивации доигрывать сезон за клуб, а спортивному отделу «Балтики» предстоит летом найти достойного футболиста Осипову на замену.

«Это вообще две дефицитные позиции российского футбола: центральный защитник и центральный полузащитник-опорник. Я думаю, что с его целеустремленностью, которая есть у Осипова Сани, я думаю, что он многого добьется. Я ещё не теряю надежды, что, может быть, всё-таки как-то история развернется и он с „Балтикой“ продолжит какие-то отношения. Было бы очень обидно этого человека терять», — заключил Макаров.

Калининградский клуб продолжил курс на привлечение молодых футболистов в свой состав. Зимой «Балтика» закупилась на 1,75 млн евро. Стан пополнили 23-летние сальвадорский нападающий и футболист своей национальной сборной Брайян Хиль полузащитник «Нефтехимика» Максим Петров, 22-летний вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин и 32-летний левый защитник из «Ростова» Евгений Чернов. Насколько качественными для футбола Андрея Талалаева окажутся новички, можно будет судить лишь по итогам всего, надеемся, что триумфального, сезона Первой лиги.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Денис Шелеметьев / «Новый Калининград», ФК «Балтика»